شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: زيادة الناتج الـمحلى الزراعى لـ1.7 تريليون جنيه بنهاية 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة الناتج الـمحلي الزراعى إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية للعام المالي 2023-2024 وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها.

ووفق تقرير وزارة التخطيط، يقدّر الناتج الزراعى الجارى بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع فى عام 22/2023 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع فى عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعى نحو 11.3% من الناتج الـمحلى الإجمالى عام 23/2024.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مُستهدفات الخطة مُتوسّطة الـمدى وعامها الثانى 23/2024 فيما يخص التنمية الزراعية، حيث تتضمن استهداف تخصيص استثمارات قدرُها حوالى 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى على امتداد أعوام الخطة متوسطة الـمدى، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام 23/2024 بما يُعادل 7% من جُملة الاستثمارات، وبمُعدّل نمو 71% عن العام السابق 22/2023.