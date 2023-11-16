شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» يوافق لـ«سلامة للتأمين» على منتجين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن استلامها، أمس الأربعاء، موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) النهائية على منتجين جديدين للتأمين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج الأول هو: منتج التأمين الشامل على المركبات والمقدم للعملاء الأفراد بالرقم التعريفي (P-SALM-1-I-23-033).

وأضافت أن المنتج الثاني هو: منتج التأمين الشامل على المركبات والمقدم للعملاء المجموعات بالرقم التعريفي (F-SALM-1-C-23-034).