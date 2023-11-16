شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب.. ارتفاع الدولار يحد من مكاسب المعدن الأصفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تمامًا حول 1960 دولارًا، على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".

الدولار يواصل المكاسب

وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، ويُلجأ إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6% إلى 890.95 دولار.

كما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1022.93 دولار للأوقية.