الاقتصاد

تعيين عيسى باعيسى رئيسا لمجلس إدارة «عذيب للاتصالات»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عيسى باعيسى رئيسا لمجلس إدارة «عذيب للاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) عن تعيين د. عيسى باعيسى رئيسا لمجلس الإدارة وفقا لقرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 1445/05/01 هـ الموافق 2023/11/15م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قرارات الاجتماع تضمنت، تعيين عمر الخضيري نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وسعد البيز أمين سر المجلس.

وأضافت أن تشكيل اللجنة التنفيذية تتضمن د. عيسى باعيسى، وميثم حسن، وسعد البيز، فيما تضمن تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات: سليمان الزهراني، وسعد البيز، ود. عيسى باعيسى.

وتضمن تشكيل لجنة المراجعة: أيمن هلال، وإحسان مخدوم، وصقر نادرشاه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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