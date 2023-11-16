شكرا لقرائتكم خبر عن «البخور الذكي» توقع عقدا مع «لاقيت للمواد الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البخور الذكي للتجارة، أمس، الأربعاء، عقدا مع شركة لاقيت للمواد الغذائية لغرض توريد منتجات الشركة لصالح شركة لاقيت للمواد الغذائية بما يسهم في ترويج وتوزيع منتجات الشركة وتعزيز الوجود وذلك عبر عدة منافذ بيع معتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن البيع في فروع الشركة المنتشرة في المملكة البالغ عددها 105 فرعاً القائمة وقيد الإنشاء حالياً.

وبحسب الشركة، فإن من المتوقع أن يبدأ توريد منتجات شركة البخور الذكي لصالح شركة لاقيت للمواد الغذائية خلال الربع الرابع من العام 2023م.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد من الربع الرابع من العام الحالي، والنصف الأول من عام 2024.