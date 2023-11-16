شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات في أسواق السلع العالمية بعد نشر بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق السلع الرئيسية والعملات حول العالم تقلبات كبيرة في مستهل جلسات أمس الأربعاء، متأثرة بقراءة التضخم في الولايات المتحدة، التي أوضحت تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين في أمريكا، وفق ما ذكرت صحيفة "بارونز" الأمريكية.

أسعار النفط

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% على أساس شهري ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط الخام، كما ارتفعت عقود خام برنت لشهر يناير 1.06 دولار أو 1.28% إلى 83.58 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر 1.02 دولار أو 1.30% إلى 79.28 دولار للبرميل، لكنها ظلت حبيسة نطاق ضيق مع ذلك.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "ظلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ثابتة في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق مما يعزز توقعات المراقبين بعدم اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بل وأنه قد انتهى من رفع أسعار الفائدة"، ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط الخام.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

كما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو النفط الخام في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل. وزادت الوكالة توقعاتها للنمو في 2024 إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألفا في السابق. وتم بيع النفط الخام الأسبوع الماضي بأثمان أقل بسبب المخاوف بسبب انخفاض الطلب في الصين والولايات المتحدة حيث كان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي. لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول قالت إن السوق قوية وألقت باللوم على المضاربين في عمليات البيع.

تحركات أسعار الفائدة الأمريكية

وبحسب المراقبين فمن غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، حيث أزالت الأسواق بالكامل تقريبًا أي فرصة لأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في هذه الدورة.

وخصص المتداولون في سوق العقود الآجلة احتمالية بنسبة 5٪ فقط لرفع الأسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي في ديسمبر أو يناير، وفقًا لمقياس فيدواتش التابع لمجموعة "سي إم إي". وكانت احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حوالي 14% و25% لشهر يناير قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك.

سعر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1٪ بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأخير أضعف من المتوقع. ويقيس مؤشر الدولار العملة مقابل سلة من ستة عملات أخرى، حيث وصل إلى مستوى منخفض عند 104.54 في التعاملات. وانخفض مؤشر وول ستريت جورنال للدولار بنسبة 0.6% مع تراجع العملة الأمريكية بنسبة 1% تقريبًا مقابل اليورو والجنيه الاسترليني و0.5% مقابل الين.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي 4%، بعدما توقع الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم بأن يستقر عند 4.1% في سبتمبر. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي 2% وتباطأ الرقم السنوي الرئيسي إلى 3.2% من 3.7%، مخالفًا التوقعات البالغة 3.3%. ويتم تداول السندات لأجل 10 سنوات عند 4.494%، بانخفاض من 4.60% قبل صدور البيانات. ويبلغ العائد على سنتين 4.901%، بانخفاض من 5.02%.

سعر الذهب العالمي

يأتي ذلك فيما كانت تحركات أسعار الذهب ضيقة بعدما أحجم المستثمرون عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولار.