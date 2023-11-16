الاقتصاد

«المعمر» توقع عقدا مع «سدايا» بـ 34 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عقد مشروع مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بقيمة إجمالية قدرها 34.086 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن موضوع العقد يتضمن: أنظمة وبرامج حاسب آلي.توفير الدعم الفني، مشيرة إلى أن مده العقد 3 سنوات ميلادية.

وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن تبدأ من الربع الثالث 2023م و حتى الربع الرابع 2026.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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