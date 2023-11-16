شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» توقع عقدا لتنفيذ مشروع الريف بقيمة 284.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العقارية السعودية عقد تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية والأعمال الخارجية لمجمع العقارية السكني بحي السفارات (مشروع الريف)، مع الشركة العقارية السعودية للتعمير (التعمير)، إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل، بقيمة 284,9 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة تنفيذ العقد هي 24 شهرا.

وأضافت أن الأثر المالي على القوائم المالية سيظهر ابتداءً من الربع الرابع من العام 2023م.