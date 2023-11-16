الاقتصاد

«العقارية» توقع عقدا لتنفيذ مشروع الريف بقيمة 284.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العقارية عقد تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية والأعمال الخارجية لمجمع العقارية السكني بحي السفارات (مشروع الريف)، مع الشركة العقارية السعودية للتعمير (التعمير)، إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل، بقيمة 284,9 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة تنفيذ العقد هي 24 شهرا.

وأضافت أن الأثر المالي على القوائم المالية سيظهر ابتداءً من الربع الرابع من العام 2023م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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