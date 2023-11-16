«التدريب التقني والمهني» ترسي مشروعا على «نسيج للتقنية» بـ19.9 مليون ريال

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تقديم الخدمات المدارة لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع