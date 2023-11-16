شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني والمهني» ترسي مشروعا على «نسيج للتقنية» بـ19.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بقيمة 19,961,424ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تقديم الخدمات المدارة لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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وأضاف أن العقد يشمل تقديم الصيانة والدعم الفني ورفع كفاءة حزمة أنظمتها، بما يحقق استقرار منظومة العمل المالي والإداري والخدمات المساندة بكافة فروعها وإدارتها ويحقق التكامل مع منظومة الخدمات الحكومية المستهدفة بخطط التحول الإلكتروني المملكة.