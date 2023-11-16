شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني ينهي مكاسب دامت 3 أيام مع جني الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام اليوم الخميس مع اختيار المستثمرين جني الأرباح بعد صعود حاد في الجلسة الماضية، في حين أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا على المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.28 % عند 33424.41 نقطة، متخليا عن مكاسب بلغت 0.28 % حققها في وقت سابق من الجلسة. وقفز أمس الأربعاء 2.5 % متجاوزا مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين. وعلى أساس شهري ارتفع 8.3 %.

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وقال محللون: "اشترى المستثمرون الأسهم في مرحلة ما مراهنين على أن نيكي سيواصل زخمه ويتجاوز أعلى مستوى إغلاق لهذا العام المسجل في يوليو... لكن الشراء لم يدم طويلا وأثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على المعنويات".

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها في شهرين الليلة الماضية على الرغم من علامات على تباطؤ التضخم بعد أن أظهرت مراجعة بيانات مبيعات التجزئة مكاسب قوية في سبتمبر.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 % إلى 2368.62.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مثل سهم أدفانتست الذي انخفض 1.81 % ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي وسهم طوكيو إلكترون الذي خسر 0.1 %.

