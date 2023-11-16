الاقتصاد

انخفاض سعر الحليب على أساس شهري.. وارتفاع الجبن والبيض

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الحليب على أساس شهري.. وارتفاع الجبن والبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الحليب على أساس شهري في السوق ، فيما ارتفع سعر اللبن والجبن والبيض، خلال أكتوبر الماضي.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، سجل سعر الحليب الطازج المحلي، 5.98 ريال للتر، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.2%، و0.3% على أساس سنوي.

سعر الحليب البودرة

انخفض سعر الحليب البوردة المعلب بنسبة 0.1% على أساس شهري بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.8%، مسجلا 87.15 ريال زنة (1.8 كجم).

وسجل سعر الحليب الأطفال حديثي الولادة (400 جم) 43.77 ريال، في أكتوبر الماضي، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.2%، فيما ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي.

وارتفع سعر الحليب السائل المعلب (170 جم) على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.5%، و8% على التوالي في شهر أكتوبر مسجلا 3.77 ريال.

سعر اللبن الطازج

بحسب النشرة ارتفع سعر اللبن الطازج المحلي (1.5 لتر) بنسبة 0.1% على أساس شهري، و0.6% على أساس سنوي، مسجلا 8.53 ريال، بينما استقر سعر اللبن الزبادي على أساس شهري عند ريالين، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 33.3%.

وذكرت النشرة أن سعر الجبن الشيدر والكاسات والمثلثاث ارتفع على أساس سنوي بنسب تتراوح ما بين 2.9% إلى 6.7%، بينما انخفض سعر الجبن الكاسات المستورد على أساس شهري بنسبة 0.1%.

أسعار البيض

وسجل سعر طبق البيض المحلي 18.46 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.9%، فيما انخفض بنسبة 15.2% على أساس سنوي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا