شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الحليب على أساس شهري.. وارتفاع الجبن والبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الحليب على أساس شهري في السوق السعودية، فيما ارتفع سعر اللبن والجبن والبيض، خلال أكتوبر الماضي.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، سجل سعر الحليب الطازج المحلي، 5.98 ريال للتر، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.2%، و0.3% على أساس سنوي.

سعر الحليب البودرة

انخفض سعر الحليب البوردة المعلب بنسبة 0.1% على أساس شهري بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.8%، مسجلا 87.15 ريال زنة (1.8 كجم).

وسجل سعر الحليب الأطفال حديثي الولادة (400 جم) 43.77 ريال، في أكتوبر الماضي، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.2%، فيما ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي.

وارتفع سعر الحليب السائل المعلب (170 جم) على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.5%، و8% على التوالي في شهر أكتوبر مسجلا 3.77 ريال.

سعر اللبن الطازج

بحسب النشرة ارتفع سعر اللبن الطازج المحلي (1.5 لتر) بنسبة 0.1% على أساس شهري، و0.6% على أساس سنوي، مسجلا 8.53 ريال، بينما استقر سعر اللبن الزبادي على أساس شهري عند ريالين، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 33.3%.

وذكرت النشرة أن سعر الجبن الشيدر والكاسات والمثلثاث ارتفع على أساس سنوي بنسب تتراوح ما بين 2.9% إلى 6.7%، بينما انخفض سعر الجبن الكاسات المستورد على أساس شهري بنسبة 0.1%.

أسعار البيض

وسجل سعر طبق البيض المحلي 18.46 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.9%، فيما انخفض بنسبة 15.2% على أساس سنوي.