“منشآت” و “مدينة مسك” توقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك)، على هامش منتدى مسك العالمي اليوم، بحضور محافظ منشآت سامي بن إبراهيم الحسيني، والرئيس التنفيذي لمدينة مسك “ديفيد هنري”، وذلك بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال ورفع نسبة مساهمتهم في الاقتصاد المحلي بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

وتنص الاتفاقية على تطوير بيئة ريادة الأعمال وضمان استدامتها من خلال حزمة من البرامج والمبادرات، التي تدعم الأنشطة والفعاليات المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة مسك، أول مدينة غير ربحية في العالم، إضافة إلى احتضانها العديد من الفرق الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات المحلية والعالمية.

كما تعكس الاتفاقية التي وقّعتها منشآت ومدينة مسك؛ الجهود المبذولة لتقديم مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع لدعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي ودعم توسعهم في مختلف المجالات، مع تضامن الجهود بين الطرفين للحد من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع في نمو منشآتهم الريادية وازدهارها.

وتحرص “منشآت” على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع التسهيلات والعمل على توفير الحلول وتذليل التحديات من خلال تعاونها مع مجموعة من الشركاء المحليين والعالميين في مختلف القطاعات، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الابتكار وتبنّي التقنيات الصاعدة.