الضرائب: منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات تهدف الحد من فروق الفحص

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القاهرة - سامية سيد - الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية: - المصلحة مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي، سواء من خلال تنظيم ندوات التوعية الضريبية عن المنظومة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، وكذلك من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة أون لاين يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى تنظيم مصلحة الضرائب المصرية لعدة ندوات مجانية بالتعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (أيرماس)، والشركة المصرية لخدمات وصيانة سكك حديد مصر، وجمعية القوى البشرية، وذلك لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في اطارمد جسور التعاون بين المصلحة و المجتمع الضريبي و تلبية منها لكافة الدعوات لعقد ندوات مجانية لنشر الوعي الضريبي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه خلال هذه الندوات قام نخبة من المختصين بالمصلحة بتقديم شرح وافٍ عن أليات العمل بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وإجراءات الإنضمام إليها، وذلك لتعميم الإستفادة من المنظومة و التي من أهمها توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات علي مستوي الجمهورية بمختلف القطاعات، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة والمختلفة، موضحًا أن تاريخ إلزام المرحلة الرابعة (الفرعية الأولي) من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 أكتوبر 2023، وأن تاريخ إلزام المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية ) من المنظومة إعتبارا من 15 ديسمبر 2023 .

وخلال ندوات التوعية التي قامت المصلحة بتنظيمها قام المحاضرون بشرح المنظومة وتوضيح أن نوع الصرفية للقطاع الخاص (صرفية أساسية، صرفية إضافية، بدون موظفين ) بينما (الصرفية الأساسية بدون الدمغة النسبية، والصرفية الإضافية بدون الدمغة النسبية) تكون لقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و بالتالي بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة ، لافتين أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي علي المنظومة .

وفي سياق متصل أشار المحاضرون أنه يفضل أن يتم إدخال الإقرارات الضريبية مجددا عن الفترة السابقة للانضمام للمنظومة ، وذلك لأن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تقوم بحساب الضريبة بشكل مجمع عن طريق إعادة حساب الضريبة عند تقديم كل صرفية عن المدة من بداية الفترة الضريبية حتي تاريخ الصرفية و تحويل الوعاء إلي وعاء سنوي ، و حساب الضريبة و مطالبة جهة الأعمال بقيمة الفرق بين ضريبة الفترة المقدمة و ضريبة الفترة السابقة المحسوبة حتي الصرفية السابقة مباشرة .

كما قام المحاضرون بتوضيح أن المعاملات الضريبية علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة كانت 4 معاملات ضريبية وأصبحت علي منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات 8 معاملات ضريبية و هي المعاملة الضريبية للعمالة الدائمة ، المعاملة الضريبية للعمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10 % ، و المعاملة الضريبية للعمالة المنتدبة أو المعارة نموذج 3 مرتبات ، و المعاملة الضريبية لذوي الإحتياجات الخاصة ، و المعاملة الضريبية لذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 ، و المعاملة الضريبية للمناطق الإقتصادية ضريبة قطعية 5 % ، و المعاملة الضريبية لذوي الهمم في المناطق الإقتصادية ، والإدخال اليدوي .

وكذلك قام المحاضرون خلال هذه الندوات بتوضيح أنه يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل والندوات التي تم عقدها عن المنظومة وكذلك قرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

كما أنه يمكن الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

ويتلقى مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية الاستفسارات على الرقم 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

من الجدير بالذكرأنه حاضر بهذه الندوات أيمن سعد ومحمد مصيلحي، هيثم فؤاد، وعبد الرحمن أحمد يونس، وجوزيف جبرة فاخوري، ومحمد جلال عبده، وأحمد خيري أحمد، وتم تنظيم هذه الندوات بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لادارة و تنمية المواهب ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات وعضو بلجنة التغيير للمشروع، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي، وسحر محمد جمال وحسن حيدر وأحمد ماجد ودينا مدحت مشرفوا الندوات .