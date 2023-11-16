شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب بالمصنعيات من جرام إلى مائة جرام فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب من جرام إلي مائة جرام في السوق المصري اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بعد تحرك اسعار الذهب عيار 24 وهو العيار الذي يتم احتساب الذهب عليه، وفيما يلي أسعار السبائك: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3097 جنيها سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7742جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15485 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30970 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 61940 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 96316 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 154850 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 309700 جنيه.

مصنعيات سبائك الذهب مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعيات سبائك الذهب مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

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