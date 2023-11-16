شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تعاونيات البناء يستعرض تجربة مصر فى الإسكان التعاونى بمؤتمر نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في فعاليات اجتماع الجمعية الإقليمية الأفريقية في نسختها السادسة عشر والمؤتمر المصاحب لها تحت عنوان "التعاونيات: نحو أفريقيا مستدامة"، والذي عقد أمس الثلاثاء وينتهي اليوم الأربعاء، بدولة نيجيريا.

وخلال كلمته، استعرض المهندس وليد البارودي، تجربة مصر الرائدة في مجال الإسكان التعاوني، والتي تضمنت المشروعات التعاونية الإستثمارية ببورسعيد، والمجمعات العصرية للإسكان التعاوني بالمدن الجديدة، ومشروع فرهاش ذات المقوم الاقتصادي الحرفي الزراعي بمركز حوش عيسى – محافظة البحيرة، ومشروع مدينة طربول الصناعية بأطفيح الجديدة في محافظة الجيزة.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً مثمراً مع عدد من المنظمات التعاونية الدولية والشركات العاملة في مجال البناء والإسكان في عدد من الدول منها روسيا وقطر وسنغافورة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في اجتماع اللجنة الفنية العاشرة لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في كينيا في مايو الماضي، واجتماع الجمعية العامة للحلف التعاوني الدولي في بلجيكا في يونيو الماضي، والمشاركة في صياغة قانون التعاونيات الدولي بدولة كينيا في أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تحديد الطرق التعاونية المتبناة بقارة افريقيا لتحقيق سبل المعيشة المستدامة والتنمية بأفريقيا، والوقوف على الحلول التعاونية المبتكرة لدعم حركة السلام وتحقيق التنمية نحو أفريقيا مستدامة، ودعم عقد الشراكات وتحقيق التعاون لتعزيز التنمية التعاونية المستدامة.