شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الشرقية- إيسترن كومبان بـ16.4مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار جنيه. وحققت الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 32.5%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 20%.

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