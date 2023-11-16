شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت: جلسة قوية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأفضل أداء منذ أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة اليوم الخميس مستفيدة من الارتفاع القوي الذي شهدته الجلسة السابقة على خلفية المزيد من بيانات التضخم الأمريكي المشجعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي العالمية.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فتم تداوله بارتفاع 193 نقطة أو 0.6%.

سندات الخزانة الأمريكية

وبعد تراجعه بمقدار 18 نقطة أساس يوم الثلاثاء، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حيث ارتفع بمقدار 9 نقاط أساس في جلسة تداول الأربعاء.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، الذي يقيس أسعار الجملة بنسبة 0.5٪ ليسجل أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020.

ومع ذلك، لم تكن جميع البيانات الاقتصادية إيجابية، حيث انخفضت مبيعات التجزئة أيضًا.

أسعار الفائدة المحرك الأساسي

حول ذلك قالت شركة "انفراستراكشير كابيتال آديفيسور": "من الواضح أن أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لسوق الأسهم والنشاط اليوم منطقي لأن مؤشر أسعار المنتجين كان ذا أداء جيد كما توقعنا”.

أضافت الشركة: ″اليوم أسعار الفائدة أعلى قليلا ليس بسبب مؤشر أسعار المنتجين ولكن لأن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعا قليلا مقارنة بالتوقعات".

شركات وول ستريت

تخرج بورصة وول ستريت من جلسة قوية شهد فيها مؤشري ستاندرد آند بورز S&P 500 وناسداك أفضل يوم لهما منذ أبريل. جاءت هذه المكاسب بعد أن ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتًا لشهر أكتوبر في حين توقع المراقبون تحقيق مؤشر داو جونز تحقيق مكاسب طفيفة.

وحول أسهم الشركات، ارتفعت أسهم شركة ”تارجت” بنسبة 18% بعد نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث. وصعدت أسهم شركة الملابس "في أف" بنحو15% بعد ترقية من بنك جي بي مورجان.

إغلاق الحكومة الأمريكية

كما وضعت وول ستريت أعينها على واشنطن حيث حاول المشرعون تجنب إغلاق الحكومة. وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أقر مجلس النواب مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة.

وسيحال هذا الإجراء إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وإذا وافق المشرعون على ذلك، فسينتقل التشريع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعطاء قرار حوله وبدون مشروع قانون التمويل من المقرر أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها في نهاية الأسبوع.

أسهم شركات التكنولوجيا

أدى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى دفع ما يسمى بأسهم ميجنفسينت السبعة هذا العام. وتتكون كتلة الأسهم السبعة من عمالقة التكنولوجيا : ألفابيت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا و تسلا. وارتفعت أسهم هذه الشركات بنسبة 71٪ حتى الآن هذا العام. في المقابل، ارتفعت أسهم بقية السوق بنسبة 7.5% حسبما قالت سارة مكارثي المحللة في "أليانس بيرنستين" والتي تتوقع أن يستمر هذا الارتفاع.

وقالت مكارثي :"من المتوقع أن تمتلك أسهم الشركات السبع الكبار حصة أرباح تبلغ 18% من سوق الولايات المتحدة بأكمله بين عامي 2024 و2025، مقابل 27% من حصة القيمة السوقية". وكتبت: ”من المتوقع أن يصل نمو أرباح الكتلة إلى 19٪ في عام 2024 مقابل 6٪ لبقية السوق”.

أسعار النفط

استقرت أسعار النفط على تراجع وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية والإنتاج القياسي. وهبط الخام الأمريكي 1.60 دولار أو 2.04% ليتحدد سعر التسوية عند 76.66 دولار للبرميل في خام غرب تكساس الوسيط لعقد ديسمبر بينما هبط خام برنت القياسي العالمي 1.29 دولارًا أو 1.56٪ ليستقر عند 81.81 دولارًا لعقد يناير.

ارتفاع المخزونات الأمريكية

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وواصلت الولايات المتحدة إنتاج النفط الخام بوتيرة قياسية بلغت 13.2 مليون برميل يومياً. وانخفضت الواردات بشكل طفيف 21 ألف برميل يوميا إلى نحو 6.4 مليون برميل يوميا.