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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مهرجان “حمضيات حائل” ينطلق في ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_حائل
تنظم الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة حائل، في ديسمبر المقبل، مهرجان “حمضيات حائل” في نسخته الثالثة.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع، لسمو أمير منطقة حائل دعمه المتواصل وتحفيزه المستمر للقطاع الزراعي والمزارعين، والتي تعكس مدى اهتمامه بما يخدم المزارعين ويسهم في تسويق المنتجات الزراعية للوصول إلى المستهلك مباشرة.
وأكد الباتع أن الجمعية أنهت كافة استعداداتها لإقامة المهرجان، الذي سيسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي من خلال الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وتفعيل دور المجتمع بما يقام من فعاليات مصاحبة بمشاركة القطاع العام والخاص والمجتمع، حاثاً على المشاركة في كل ما يرتقي بنهضة القطاع وتنمية المجتمع.