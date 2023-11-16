شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 18 مليار جنيه خلال ساعتين بعد تنفيذ صفقة بيع حصة 30% من الشركة الشرقية-إيسترن كومباني.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 24356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 29484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 4873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 7161 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 5786 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، والدولية للأسمدة والكيماويات، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ودايس للملابس الجاهزة.

كما أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 100 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 17.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ودلتا للإنشاء والتعمير عدد 1.3 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 10 آلاف سهم، 6 آلاف سهم، 352.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، ومستشفى النزهة الدولي عدد 5 ملايين سهم، 2042 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق عدد 30 ألف سهم، 6027 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم EXCELLENT TOURISM عدد 710.2 ألف سهم بسعر 23.675 جنيه بقيمة إجمالية 16.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.7388% إلى 5.841%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 9.3 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 50.6%، وبلغ صافي الربح 174 مليون جنيه بزيادة سنوية 45.5%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 0.7%.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 22.7 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 61%، وبلغ صافي الربح 489 مليون جنيه بزيادة سنوية 72%.