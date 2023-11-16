شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7مليون طالب إجمالى الطلاب المقيدين بالتعليم العالى بالعام الدراسى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانـاً صحفيـاً بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).

وبلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بالعالم العربى34٪، وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41% وهو أقل كثيراً من أوروبا وآسيا الوسطى حيث بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بها 79٪. (البنك الدولى - 2022) .

ومن أهم المؤشرات بمصر بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي 2022/2023 مقابل 3.5 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلغت 197.7 ألف طالب وبنسبة زيادة 7,5 ٪.

وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 66.5٪ ، بالجامعات الخاصة والأهلية 8٪، والمعاهد العليا الخاصة 17.9٪، والأكاديميـات 1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5٬4٪ ، والمعاهد المتنوعة 1٬2٪ خلال العام الدراسي 2022/2023.

وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.5 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامــــــعة الأزهر حيث بلغت 340 ألف طالب بنسبة 9,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، يليها جامعة عين شمس بعـدد 199.4ألف طالب بنسبـــة 8٬1٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2022/2023.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 296.9 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27 ألف طالـب بنسبة 9٬1٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 6,24 ألف طالب بنسبـة 8.3٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي 2022/2023.