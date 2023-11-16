شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تعلن افتتاح مقر جديد لشركة ألمانية بمجال تكنولوجيا السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هيئة تنمية صناعة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في فعاليات افتتاح المقر الجديد لشركة "فيكيل ايفو" الألمانية المتخصصة في مجال برمجيات وتكنولوجيا السيارات، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في مصر التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة.

وقام المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، نيابة عن المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة بافتتاح المقر الجديد للشركة والذي يقع في مشروع (ذا بوليجون) الإداري بمدينة الشيخ زايد، بحضور المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو" - (Vehiclevo).

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من قيادات الشركة في مصر وألمانيا ومسئولي الهيئة ولفيف من الباحثين والأكاديميين وممثلي الغرفة ألألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

وتعد شركة "فيكيل ايفو" أحد الشركات الألمانية الرائدة في حلول برمجيات وتكنولوجيا السيارات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة والحلول المبتكرة لعملائها من كبرى الشركات المصنعة للسيارات في العالم كما تأتي ضمن قائمة أهم موردي البرمجيات وتكنولوجيا السيارات، ويعمل بمركز شركة "فيكيل ايفو إيجيبت" في مصر نحو 75 مهندس متخصص في مجال اختبار برمجيات ووحدات التحكم الإلكتروني بالسيارات ECUs.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المقر الجديد لشركة "فيكيل ايفو" في مصر، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة على قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واجتذاب الشركات الرائدة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز مكانة مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة.

ولفت الظاهر إلى ان استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على توفير الكوادر المؤهلة لسد الطلب المتنامي على المجالات التكنولوجية عالية التخصص وتعمل على تدريب نحو 12 ألف متخصص خلال 3 سنوات في مجالات الانظمة المدمجة وتصميم الدوائر المتكاملة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وترتكز أعمال شركة "فيكيل إيفو" التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، على تطوير تكنولوجيا وحلول القيادة الذاتية، ومعمارية البرمجيات للحوسبة العالية الأداء، وأنظمة المعلومات والترفيه، والسيارات الكهربائية، وأنظمة تقنية المعلومات عن بعد، والأنظمة الرقمية لمقصورة القيادة.

وقال المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو": “لقد أظهرت جودة المهندسين والمواهب في السوق المصري قصة نجاح خلال العقدين الماضيين. وتؤمن شركة Vehiclevo بجودة مناخ الأعمال في مصر وبالأخص مجال تطوير برمجيات السيارات ونتوقع مستقبلًا مشرقًا لهذه الصناعة. وتماشيًا مع ذلك، أنشأنا مركزا متخصصا للشركة في القاهرة لدعم مركزنا الرئيسي في ألمانيا والمشاركة في تقديم حلولنا وخدماتنا لشركات صناعة السيارات المتميزة.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على اجتذاب المزيد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في المجالات المتعلقة بمستقبل تكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الظاهر على أن قدرات وكفاءة المهندسين المصريين وبالأخص المتخصصين في مجال برمجيات السيارات وتصميم أشباه الموصلات تجذب العديد من الشركات سواء العالمية والمحلية لإنشاء مراكز للتصميم والابتكار والبحث والتطوير في هذه المجالات الهامة والواعدة والتي تشهد نموًا غير مسبوق في مصر.