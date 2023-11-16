شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية للتطوير العقاري تتعاقد مع السويدي للمرافق لتقديم خدمات ذكية ومستدامة فى ستون بارك وذا هيلز بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة رؤية للتطوير العقاري عقود شراكة استراتيجية مع شركة السويدي للمرافق أحدي شركات السويدي الكتريك لتوفير خدمات ذكية ومستدامة في مشروعي ستون بارك وذا هيلز في التجمع الخامس و ذلك في ضوء حرص شركة رؤية علي توفير أعلى درجات الرفاهية لعملائها وتقديم خدمات متميزة عبر الشراكة الاستراتيجية مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، يأتي ذلك في إطار خطة إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري في تعزيز ثقة العملاء بالشركة من خلال عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في مجالها لتقديم أفضل الخدمات للسكان، وتوفير خدمات ذكية لتتواكب مع التطورات الكبيرة في القطاع العقاري تماشيا مع خطة الدولة نحو توفير خدمات الاستدامة في المشروعات العقارية وقع عقد الشراكة، كلا من المهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رؤية للتطوير العقاري، و المهندس شريف شعلان الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للمرافق، بحضور عدد كبير من قيادات الشركتين.

وقد عبر المهندس محمد عادل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رؤية للتطوير العقاري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة السويدي للمرافق إحدي شركات السويدي الكتريك مؤكداً انها شركة متميزة ولها تاريخ وهي إحدى أكبر شركات في الشرق الأوسط في مجالها، ولديها 31 منشأة صناعية في 15 دولة وان الهدف من التعاقد هو تقديم خدمات متميزة وسهلة وذكية بدون اية تعقيدات لعملاء مشروعي ستون بارك وهيلز في التجمع الخامس اللتان تمتلكهما الشركة وهذا ضمن استراتيجية الشركة مؤخرا بعقد شراكات مع الشركات ذات السمعة العالمية لتقديم الخدمات داخل مشروعاتنا وهو ما يعطي قيمة مضافة لمشروعات الشركة في إطار سياسة رؤية للتطوير العقاري في التعاقد من المتخصصين للحفاظ علي مرتكزات القوي في مشروعاتها.

وأضاف عادل أن التعاقد جاء بعد دراسة متكاملة لجميع الشركات العاملة في مصر واختيار الأفضل في إطار تقييم علمي لما تقدمه من خدمات تليق بمستوي عملاء الشركة وأيضا لكي تحافظ الشركة علي البنية التحتية لمشروعاتها وللقضاء علي أي شكوى من شكاوى العملاء خاصة وان السويدي للمرافق لديها فريق عمل مدرب علي أعلي مستوي قادر علي تقديم الحلول المبتكرة بما يتماشى مع اهداف الشركة بتحقيق الاستدامة في مشروعاتها المختلفة، تواكبا مع استراتيجية الدولة في الحد من التلوث البيئي وإقامة مجتمعات عمرانية ذكية بجانب ان خبرات الشركة كبيرة جدا في هذا المجال وهو ما كان أحد أهم الدوافع في إتمام التعاقد.

علي الجانب الآخر، أكد المهندس شريف شعلان الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للمرافق اننا نفخر بالتعاون مع شركة رؤية للتطوير العقاري، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، لتنفيذ برامج ومبادرات تعزيز ورفع كفاءة إدارة مرافق البنية التحتية الكهربائية في واحدة من أكبر مشروعات الشركة، ما يؤكد حرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات للمساهمة في توفير حياة أكثر رفاهية لعملاء الشركة وقاطني مشروع ستون بارك وأيضا مشروع ذا هيلز وخلق بيئة ومستقبل أفضل للجميع خاصة وأن شركة رؤية لديها خطط طموحة جدا خلال الفترة القادمة وهو ما شجعنا للدخول في شراكات استراتيجية معها.

وأكد شعلان على أهمية توقيع الشراكة الاستراتيجية مع شركة رؤية للتطوير العقاري، موضحا أنه مع التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم، تتزايد الحاجة لتبني الحلول التقنية المتطورة سواء في المباني الذكية أو على نطاق أوسع للوصول إلى أعلى معدلات كفاءة الاستهلاك وتحقيق اهداف الاستدامة ولدينا منتجات متميزة وخدمات كثيرة سوف نقدمها للعملاء.

يذكر أن شركة رؤية للتطوير العقاري تقدم مشروعات ومجتمعات سكنية متميزة جعلتها واحدة من أسرع الشركات نمواً في مصر حيث تمتلك محفظة عقارية تقدر بحوالي 10 ملايين متر مربع وتمتلك عددا من المشروعات المتميزة منها كمبوند ستون بارك القاهرة الجديدة لراغبي الحياة العصرية والاستمتاع بالطراز الأوروبي المنعكس على بناء جميع الوحدات علي مساحة تبلغ حوالي 460 فدانًا يقدم باقة الخدمات والمرافق المتنوعة وبنسبة بنائية تصل لحوالي 17٪ فقط من إجمالي المساحة والباقي مساحات خضراء وخدمات وهو ما يضفي علي المشروع جمالا حقيقيا يجعله من أفضل مشروعات القاهرة الجديدة، يضم فيلات وفندق وأبراج مكتبية بارزة، ومشروع ذا هيلز يقع في قلب التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. يوفر مجموعة مختارة متميزة من الوحدات مع إطلالات بانوراميه خلابة على الحديقة الحجرية، مما يوفر أسلوب حياة من الفخامة والراحة والخصوصية. تحيط بها المساحات الخضراء والبحيرات والمياه الهادئة.

ولدى شركة رؤية العديد من المشاريع في محفظتها والتي تشمل مشروع تلال السخنة و مشروع تلال شورز على شاطئ البحر الأحمر وتلال الساحل ومشروع تلال سول في الساحل الشمالي وايضًا مشروع تلال ايست ومشروع ستون تاورز وهو مشروع تجاري متميز.