شكرا لقرائتكم خبر عن باسل رحمى يستقبل وفدا من السنغال لتسويق منتجات شباب جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية، خاصة الجهات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي في مجال تسويق منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة وفتح منافذ متعددة للصناعة المصرية في الأسواق الأفريقية فضلا عن إقامة المعارض المشتركة.

وجاء ذلك خلال استقبال رحمي للسفير الدكتور كيموكو دياكيتي، سفير السنغال في مصر، وإدريسا ديابيرا، المدير التنفيذي للوكالة السنغالية لتنمية ومراقبة الشركات الصغيرة والمتوسطة (ADEPME) والأستاذ خالد الميقاتي رئيس المجلس السنغالي المصري ورئيس هيئة المصدرين.

واستعرض رحمي مع السفير السنغالي سبل التعاون المستقبلي المشترك حيث تم مناقشة امكانية التعاون فى مجالات صناعة النباتات العطرية والطبية والأغذية المصنعة، وقطاعات مواد البناء والانشاءات والأدوية والصناعات الهندسية وذلك بالإضافة إلى مجالات صناعة النسيج وصناعات الملابس الجاهزة، وتطرقت المناقشات إلى إمكانية اقامة معارض مشتركة لعرض منتجات البلدين فى مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات اليدوية، وكذلك تم دعوة دولة السنغال للمشاركة فى فعاليات الدورة القادمة لمعرض "تراثنا 2024" للصناعات الحرفية واليدوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز خلال اللقاء على أن الجهاز يعمل حاليا على فتح قنوات جديدة مع الدول الأفريقية الشقيقة لزيادة حجم التبادل التجارى بينها وتبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات في هذه الدول والتشبيك بينهم للوصول إلى منتج أفضل وآليات تسويق فعالة تخدم الاقتصاد الأفريقي بشكل عام.

وجاء هذا الاجتماع استكمالا لفعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية الثالث وشارك فيه الجهاز بجناح متميز ضم عدد متنوع من أصحاب المشروعات اليدوية والغذائية وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز التي تعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والدولية.