أسعار النفط تسجل 80.46 دولار لخام برنت و75.87دولار للخام الأمريكى

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وقال آموس هوكستاين مستشار الرئيس الأمريكى جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرج نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال هوكستاين "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران، وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".
وتأتي تصريحات هوكستاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأمريكيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمالأمريكى مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.
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