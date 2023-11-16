شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 1% بختام الأسبوع والتداولات تتجاوز 19مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.