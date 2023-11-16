شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 11081 نقطة، وبتداولات بلغت 6.456 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 247.167 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.090 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 142 شركة

ارتفعت أسهم 142 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 72، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، ومدينة المعرفة، وطيبة، وجبل عمر، وعذيب للاتصالات، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، صناعة الورق، وأبو معطي، والكثيري، وكهرباء السعودية، وأسيج، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو، على ارتفاع بنسبة 2.1% بنهاية تعاملات اليوم، عند 23605 نقطة، وبتداولات بلغت 19.883 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.787 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.120 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 31 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 20، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.