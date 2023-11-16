شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يطارد «جوجل» و «آبل» بسبب نسبة الإيرادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا بيت» ساندر بيتشاي أن جوجل (المنبثقة من ألفابيت) تدفع لشركة «آبل» نسبة من استخدامها لمحرك بحث خاص وسط دعاوي قضائية متزايدة ضد الشركتين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وتضمن إعلان بيتشاي الإفصاح عن النسبة والتي بلغت 36% من إيرادات محرك البحث سفاري Safari، وذلك بموجب شروط اتفاقية البحث عبرالإنترنت التي تعتبر أساسية لمطالبات وزارة العدل لمكافحة الاحتكار.

دعوى قضائية ضد جوجل

كان بيتشاي يدلي بشهادته في دعوى قضائية منفصلة رفعتها ضد جوجل شركة «إيبك جايمس» وهي الشركة المصنعة للعبة فورتنيت.

وكشف شاهد أثناء الإدلاء بشهادته نيابة عن جوجل في واشنطن العاصمة، إجراءات لمكافحة الاحتكار تظهر نسبة 36% وذلك عن طريق الصدفة على ما يبدو.

سأل أحد محامي شركة إيبيك، الرئيس بيتشاي عما إذا كانت التفاصيل التي قدمها شاهد جوجل دقيقة.. لتكون إجابة بيتشاي بالموافقة :"هذا صحيح".

نسبة «سامسونج» مقابل «آبل»

زعم محامي شركة إييبك أن جوجل تدفع لشركة سامسونج التي هي أكبر شريك لأجهزة آندرويد أقل من نصف ما تدفعه لشركة آبل. وأجاب بيتشاي أنه على الرغم من أنه لا يعرف تفاصيل الأمر على وجه اليقين، فإن ذلك قد يكون ممكنًا.

وقال بيتشاي عن صفقة سامسونج: "إنها مثل التفاح والبرتقال". وأضاف أن الصفقات تدفع في بعض الأحيان لشركات النقل. وفي استجواب لاحق قال بيتشاي إن جوجل تتنافس “بشراسة مع أبل”. كما أنفقت جوجل ما يقرب من 49 مليار دولار في تكاليف حركة التنقل والمرور في عام 2022. تشمل التكاليف الخاصة بشركة جوجل جميع مدفوعات الشركة لشركات مثل آبل وسامسونج لوضع محرك البحث الخاص بها أمام المستخدمين.

اتفاقية تقاسم الإيرادات

ولم يتم الكشف عن انهيار اتفاقية تقاسم الإيرادات بين جوجل وأبل حتى كشف كيفن ميرفي أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو ذلك أمام المحكمة.

كان ميرفي يدلي بشهادته نيابة عن جوجل وكان يرد على أسئلة المحامي الرئيسي لشركة ألفابيت Alphabet، شريك "ويليامس آند كونولي" جون شميدتلين، عندما كشف عن الرقم.

وسأل محامي إيبك أيضًا بيتشاي عن المبلغ الدقيق الذي تدفعه لشركة آبل والذي قال بيتشاي إنه يزيد عن 10 مليارات دولار.

لكن المحامي عقب بأن الرقم في الواقع أعلى من ذلك بما يصل إلى 18 مليار دولار.

جوجل تخفي المعلومات

انتقدت وسائل الإعلام ووزارة العدل الأمريكية على حد سواء مؤخرًا محاكمة منفصلة لمكافحة الاحتكار تتعلق بشركة جوجل، ذاكرة أن الشركة تخفي دون داع المعلومات المتعلقة بالقضية عن الجمهور.

وتعيش ألفابيت معارك قانونية متعددة وهي تواجه قضيتين منفصلتين لوزارة العدل في فرجينيا وواشنطن العاصمة تتعلقان بالسلوك المناهض للمنافسة.

وترفع شركة إيبك جايمس Epic Games أيضًا دعوى قضائية ضد شركة ألفابيت التي زعمت أن الشركة حافظت على احتكار غير قانوني لمتجر جوجل بلاي.

ورفعت إيبك دعوى مماثلة ضد شركة آبل لكنها خسرت في محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبريل.