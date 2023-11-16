مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11081.97 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 59.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11081.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، و مدينة المعرفة، وطيبة، وجبل عمر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وأبو معطي، والكثيري، وكهرباء السعودية، و أسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و 2.81%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، و جبل عمر ، والأهلي لأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية ، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 476.55 نقطة ليقفل عند مستوى 23605.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7 مليون سهم.