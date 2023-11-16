شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول البحرية" تنفذ أعمال المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة خدمات البترول البحرية PMS التابعة لقطاع البترول المصري، في الحصول على أمر إسناد لتنفيذ المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا من شركة البرلس للغاز وذلك في المياه العميقة ولأول مرة في تاريخها.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار السعي لعقد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات البترولية والتنوع في مجال الأعمال وتعظيم القدرات الإنتاجية لقطاع البترول المصري.

وستقوم شركة خدمات البترول البحرية بأعمال مد وإنزال كابلات بحرية بأعماق غير مسبوقة وربط الآبار على الإنتاج.

وتستهدف شركة البرلس للغاز من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقول غرب الدلتا البحرية.

ويأتي إسناد المشروع إستمرارا لنجاحات الشركة في تنفيذ حجم الأعمال الكبير خلال العام الحالي وإنجازات قياسية في كافة الأصعدة.