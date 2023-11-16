شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطوير البنية الأساسية للطاقة الهيدروجينية في محطات «سار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) م. صالح الجاسر، توقيع مذكرة تفاهم بين "سار" وشركة "إير برودكتس قدرة" للعمل على تطوير البنية الأساسية للطاقة الهيدروجينية بمحطات سار وتوفير الهيدروجين اللازم لتشغيل قطاراتها.

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لـ"سار" د. بشار المالك، والرئيس التنفيذي للشركة أبوبكر كويونشو وذلك على هامش زيارة م. صالح الجاسر لمحطة قطار "سار" بالرياض للوقوف على تجارب القطار الهيدروجيني التي بدأت بتنفيذها الخطوط الحديدية السعودية في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف عمل الاختبارات والدراسات اللازمة على هذا النوع من القطارات لتتلاءم مع بيئة وأجواء المملكة وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلًا.

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تصميم وبناء وتشغيل محطات تعبئة الهيدروجين في جميع محطات "سار" بالمملكة، إضافةً إلى توفير الهيدروجين اللازم لتشغيل القطارات.

وتجسد هذه الخطوة التزام الخطوط الحديدية السعودية بأحدث التقنيات التي تعزز الاستدامة في قطاع النقل بالسكك الحديدية تحقيقًا لمبادرة السعودية الخضراء، مما يسهم في المحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة في المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر الحد من الانبعاثات الكربونية والضارة في قطاع النقل.