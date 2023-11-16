شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون موبيل» تسعى لريادة سوق بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة «اكسون موبيل» الأمريكية أنها تهدف إلى أن تصبح منتجًا رائدًا لليثيوم لبطاريات السيارات الكهربائية من خلال عملية حفر تطلقها شركة النفط العملاقة في أركنساس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. كما اشترت شركة إكسون في وقت سابق من هذا العام 120 ألف فدان في موقع جيولوجي في جنوب أركنساس يسمى تكوين سماكوفر الغني بالليثيوم.

مليون سيارة بحلول 2030

ستبدأ الشركة في إنتاج الليثيوم المستخدم في البطاريات من الموقع بحلول عام 2027، وتهدف الشركة إلى توفير ما يكفي من المعدن لدعم تصنيع مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.

وقالت إكسون إن المناقشات مع العملاء المحتملين مثل الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والبطاريات مستمرة.

سبب تحول سياسة الشركة

يأتي اتجاه الشركة نحو استثمارات الليثيوم في الوقت الذي تتعرض فيه شركات النفط الكبرى لضغوط لمعالجة تغير المناخ. وفي حين ركزت شركتا "شل" و"بي بي" على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تستثمر إكسون 17 مليار دولار حتى عام 2027 لتقليل الانبعاثات مع التركيز على احتجاز الكربون والهيدروجين والوقود الحيوي.

حول ذلك وقال دان أمان رئيس أعمال الحلول منخفضة الكربون في إكسون لشبكة سي إن بي سي :" إن زيادة الإنتاج المحلي من الليثيوم أمر بالغ الأهمية لتحول الطاقة". وقال أمان إن إكسون تنظر إلى الليثيوم باعتباره استثمارًا يستمر لعقود من الزمن مع إمكانات نمو عالية في ظل تحول الولايات المتحدة إلى الدفع أكثر إلى إنتاج السيارات الكهربائية.

ذكر أمان: "نريد أن نكون في الطليعة ونريد أن نقود طريق الإنتاج المحلي للليثيوم وأن نفعل ذلك ببصمة بيئية مواتية للغاية ونضع ذلك كمعيار".

واردات الأرجنتين وتشيلي

تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الواردات من الأرجنتين وتشيلي لتلبية احتياجاتها من الليثيوم على الرغم من امتلاكها لبعض أكبر رواسب المعدن في العالم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

تقوم الولايات المتحدة حاليًا بإنتاج الليثيوم على نطاق تجاري من ولاية نيفادا فقط.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على بطاريات الليثيوم ستة أضعاف في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 مع تحول البلاد نحو السيارات الكهربائية.

نمو مبيعات السيارات الكهربائية 50%

نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 50% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر في أكتوبر عن شركة “كوكس أوتوموتيف".

حاليًا، يمثل أسطول السيارات الأمريكي الكهربائي 1% فقط.

وقال أمان: ”من الواضح أننا بحاجة إلى الوصول إلى نسبة أعلى بكثير على المدى الطويل.سيكون النمو مرتفعا للغاية ومستداما لفترة طويلة جدا".

استخراج ومعالجة الليثيوم

تقوم إكسون بتثبيت آليات الحفر المستخدمة في استخراج النفط والغاز للوصول إلى خزانات المياه المالحة الغنية بالليثيوم والتي تقع على عمق 10آلاف قدم تحت الأرض. ويتم فصل الليثيوم عن المياه المالحة وتحويله إلى مادة صالحة للبطاريات في الموقع. وتم اختراع بطارية الليثيوم من قبل عالم أبحاث في شركة إكسون في السبعينيات، لكن شركة النفط العملاقة لم تتابع هذه التكنولوجيا.