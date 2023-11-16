شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة متأثرة بهبوط سهمي وول مارت وسيسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، متأثرة بتراجع سهمي وول مارت وسيسكو بفعل توقعات مخيبة للآمال، بينما خفت التفاؤل إزاء وصول دورة التشديد النقدي إلى نهايتها.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 123.18 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 34868.03 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.80 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 4497.08 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 36.96 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 14066.88 نقطة.