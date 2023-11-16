الاقتصاد

وول ستريت تفتح منخفضة متأثرة بهبوط سهمي وول مارت وسيسكو

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رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، متأثرة بتراجع سهمي وول مارت وسيسكو بفعل توقعات مخيبة للآمال، بينما خفت التفاؤل إزاء وصول دورة التشديد النقدي إلى نهايتها.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 123.18 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 34868.03 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.80 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 4497.08 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 36.96 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 14066.88 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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