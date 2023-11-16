شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة قطاع الأعمال: ننتهج رؤية استراتيجية لتعظيم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية بالاعتماد على الصناعة والمنتجات المحلية منذ عدة سنوات، لخفض الواردات وتعظيم العائد على الصناعة والمواد الخام المحلية.

أضاف منصور عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن السياسة المصرية تدعم وتشجع الصناعة المحلية ورأينا نتائجها خلال الفترة الأخيرة والتي لولاها لكنا في وضع مختلف حاليا مع الأزمات العالمية، متابعا: "نعتمد على إحلال الواردات ودعم الصناعة والتوسع في إنشاء صناعات تحويلية جديدة، وتطوير الشركات وإدخال تكنولوجيا جديدة لتغيير الصورة الذهنية التي كانت تتخذ على هذا القطاع في السنوات السابقة".

وأوضح منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن الرؤية الاستراتيجية المصرية يجرى تنفيذها حاليا في شتى القطاعات، لإنتاج صناعات وخدمات جديدة.