شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خام برنت بقيمة 3 دولارات للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها، كما انخفض الخام الأمريكي وخام برنت 3 دولارات للبرميل.

كانت أسعار النفط سجلت تراجعا أمس الأربعاء، أكثر من 1.5% عند التسوية، مع ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، وبلوغ إنتاجها منه رقمًا قياسيًا، بالإضافة إلى تزايد المخاوف إزاء حجم الطلب في آسيا.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، أو 1.6%، إلى 81.18 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار، أو 2%، إلى 76.66 دولار للبرميل.

وسجل عقد أقرب شهر استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط سعرًا أقل من ثاني أقرب شهر لأول مرة منذ يوليو، وأسعار النفط للأشهر الستة المقبلة في طريقها على ما يبدو، لتتجاوز سعر أقرب شهر استحقاق.

مخزونات النفط الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، ما يفوق بكثير توقعات محللين كانت تقدر الزيادة المتوقعة عند 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات الحكومية، التي لم تنشر الأسبوع الماضي بسبب تحديثات في النظام، أن الإنتاج المحلي الأمريكي من الخام ظل عند رقم قياسي يساوي 13.2 مليون برميل يوميًا.