شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. تراجع عجز الميزان الغذائي بنسبة 55% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بنسبة 55 بالمئة في أكتوبر الماضي، لتبلغ قيمته 919،2 مليون دينار مقابل 2046،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وفق مؤشرات نشرها المرصد التونسي للزراعة اليوم، بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85،7 بالمئة مقابل نسبة تغطية في حدود 69،1 بالمئة إلى حدود أكتوبر 2022.

الميزان الغذائي في تونس

وفسّر المرصد انخفاض عجز الميزان الغذائي أساساً بارتفاع الصادرات من زيت الزيتون، بنسبة 54،3% وتراجع الواردات من الحبوب بنسبة 9 بالمئة والزيت النباتي بنسبة 26،7 %.

وفي أكتوبر الماضي كانت أعلنت تونس، عن تقليص العجز في ميزانها التجاري الغذائي خلال 9 أشهر من العام الجاري 2023، بنسبة 60.62%، على أساس سنوي.

توقعات الاقتصاد التونسي

وأوضحت أن عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بلغ 768 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بعجز قيمته 1.95 مليار دينار خلال 9 أشهر من عام 2022.

كما أن البنك الدولي توقع أن يحدث تباطؤ في نمو اقتصاد تونس في العام المقبل بـ3%.