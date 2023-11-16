شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمصرية للاتصالات.. وتراجع "CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد والمصرية للاتصالات إلى 273.272 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 193.530 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.225 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 371.164 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 98.120 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصرية للبيع، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 19.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 42.46%، واستحوذت المؤسسات على 86.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 13.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.9 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 16.2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.4 مليار جنيه، 52.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 5871 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.