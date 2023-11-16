شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة بيع الشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة لشركات قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

ونفاذاً لموافقة مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ بتوقيع اتفاقية بيع 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها (أي ما يعادل نسبة (30%) لصالح شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة حيث تضمنت قيمة الصفقة ما يلى:

1- أن يكون ثمن شراء الأسهم المباعة هو مبلغ 24.52 جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره 16.43 مليار جنيه يسدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة، وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي.

2 - كما يلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي 4.38 جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره 2.92 مليار جنيه (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي قيمة الصفقة.

وبذلك يكون إجمالي قيمة الصفقة مبلغ 19.36 مليار جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليار وثلاثمائة سته وثلاثون مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) المعادل لمبلغ 625 مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية) وبما يوازي 28.9 جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقاً لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.

ومن أهم النقاط التي تضمنتها الاتفاقية:

تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية حوالي 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة.

اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة 70% للشركة القابضة و 30% للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2023 ، كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة.

فضلاً عن قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ 150 مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.

وإنفاذاً لبنود الاتفاقية قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة، وبتاريخ 16-11 2023 تم تنفيذ بيع عدد 669 مليون سهم من إجمالى أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني والتي تمثل 30% من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات.