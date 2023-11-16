شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط عند أدنى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس عند التسوية نحو 5% إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، إذ يساور المستثمرون القلق إزاء حجم الطلب العالمي على النفط عقب صدور بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة وآسيا.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.76 دولارًا أو 4.6 % إلى 77.42 دولارًا للبرميل عند التسوية، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.76 دولارًا أو 4.9 % إلى 72.90 دولارًا للبرميل.

وجرى تداول الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ الـ 7 من يوليو حين بلغا 76.60 دولارًا للبرميل لخام برنت و72.16 دولارًا للبرميل لغرب تكساس الوسيط.

ويجري تداول العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق للخامين بسعر أقل من الشهور التالية له.

تباطؤ الإنتاج الصيني

يعد أحد العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التمهل، هو التباطؤ المتوقع في إنتاجية مصافي النفط الصينية، وتراجعت عمليات التشغيل في أكتوبر من مستويات مرتفعة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي وتقلص هوامش التكرير.

كما ارتفع النشاط الاقتصادي الصيني في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.