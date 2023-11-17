بعد وصول الكيلو إلى ٥٠ جنيها.. حبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانا من السكر التمويني بالسوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر - أمرت النيابة العامة حبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في 14/ 11/ 2023، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

وارتفعت أسعار السكر خلال الأيام الماضية في الأسواق الحرة ووصل إلى ٥٠ جنيها في بعض المناطق.