الدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيها في السوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس ١٦ نوفمبر، نحو 50 جنيها أو بزيادة قروش قليلة خلال تعاملات، وهو نفس المستوى الذي سجله يوم الأربعاء، بسبب استمرار نقص المعروض من العملة في البنوك والصرافات وزيادة الطلب من الأفراد والشركات، بحسب موقع "مصراوي".

ووصلت فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق السوداء للعملة والبنوك إلى نحو 19 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.