بعد وصوله إلى ٥٠ جنيها.. تحرك عاجل من التموين ردا على أزمة السكر

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة التموين والتجارة الدخلية أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد للانتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024 وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة

وأشارت إلى أنه لا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر وأن ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، وأن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ،كما تم اتخاذ قرار بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خلال البورصة المصرية للسلع وتعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو مع توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة كما توفر الوزارة السكر على بطاقات التموين بسعر 12:60 جنيه حيث يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.

وكان سعر كيلو السكر وصل إلى ٥٠ جنيها في بعض المناطق.