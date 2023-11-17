شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: التعاون مع الهند وروسيا يضاعف صادرات المنسوجات 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر
وتشارك شركات قطاع الأعمال العام في معرض destination africa للصناعات النسيجية الجاري تنظيمه في مصر .
أضاف أشرف بدوى لـ"الخليج 365" أنه من المهم جدا زيادة التعاون مع الهند التى تعد قوة من القوى العظمى فى إنتاج المنتجات، بالإضافة إلى روسيا التى تمثل مدخلا إلى سوق كبير لدول الاتحاد السوفيتي السابق، وبالتالى زيادة صادرات المنسوجات والملابس المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن هذه الصناعة يمكنها أن ترتقى بالصادرات لنحو 10 مليارات دولار سنويا، أى مضاعفات الصادرات لأكثر من 4 أو 5 مرات عن الصادرات الحالية، سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو لبقية شركات القطاع الخاص.
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