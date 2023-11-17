شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تمدد ترخيص بعض شركات النفط الأمريكية في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مدد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح لبعض شركات النفط بتنفيذ عمليات أساسية في فنزويلا حتى 16 مايو من العام المقبل، حسبما أفاد بيان على موقعه الالكتروني يوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الترخيص لشركات هالبيرتون وشلومبرجر ليميتد وباكر هيوجس هولدنجز وويذرفورد انترناشيونال، لتنفيذ صيانة محدودة للعمليات الضرورية، التي تشمل شركة "بي دي في إس أيه" الفنزويلية المملوكة للدولة.

ووفقًا للبيان، لا يسمح الترخيص بعمليات التنقيب أو المعالجة أو شراء أو بيع أو نقل أو شحن النفط الفنزويلي.

وكان من المقرر أن ينتهي الترخيص السابق يوم السبت المقبل.

تخفيف العقوبات الأمريكية

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خففت في وقات سابق، العقوبات بصورة كبيرة عن قطاعات النفط والغاز والذهب في فنزويلا، بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن انتخابات 2024.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "بعد هذه التطورات الديمقراطية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة تسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز وقطاع الذهب في فنزويلا، فضلًا عن إلغاء الحظر المفروض على السوق الثانوية".

وحذرت الوزارة من أنها على استعداد لتعديل أو إلغاء التراخيص في أي وقت، إذا لم يلتزم ممثلو الرئيس نيكولاس مادورو بما اتفقوا عليه مع المعارضة.