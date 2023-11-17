اختتام فعاليات ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2023 في ينبع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

اختتمت أمس فعاليات “ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2023” ، وذلك بغرفة ينبع.

وتضمن اليوم الأخير من الملتقى ورشتي عمل الأولى بعنوان (المكافحة الفعالة للآفات داخل المنشآت التجارية) والثانية بعنوان (العقود المبرمة بين المنتج والناقل لمخلفات المنشآت التجارية) قدمتها أمانة منطقة المدينة المنورة، إلى جانب فعالية ( المختبر المتنقل ) في المنطقة التاريخية بينبع، بهدف تعريف المواطنين وأصحاب الأعمال بخطوات سلامة الأغذية والتلوث الغذائي والوقاية من التلوث الغذائي لأصحاب الأعمال.

كما شهد الملتقى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة واستعراض قصة نجاح رحلة ريادي من البداية حتى النهاية، إلى جانب المعرض المصاحب بعنوان (سواعد) بهدف ابراز المشاريع التي تم تنفيذها بواسطة متدربات و خريجات الكلية التقنية للبنات بينبع لتمكينهن من الاعتماد على المهارات التخصصية والتقنية المكتسبة وتحفيزهم لإنشاء مشاريعهن الخاصة بهن.

وأوضح أمين عام غرفة ينبع ماجد عويد الرفاعي أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بغرفة ينبع لهذا العام حظيت بمشاركة عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين، مضيفاً بأنها كانت محفزة للشباب أصحاب الطموح والأفكار المبتكرة وتنمية روح المبادرة لديهم، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي، ومساعدتهم في استكشاف إمكانياتهم كمبدعين وتمكينهم من بدء مشروعاتهم التجارية الخاصة والمبتكرة.