أسعار النفط “تنخفض” للأسبوع الرابع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت أسعار النفط انخفاضاً للأسبوع الرابع على التوالي، وظلت دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن تراجعت بنحو 5% لأدنى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 77.52 دولار للبرميل، فيما لم يشهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيراً يذكر وظل عند 72.95 دولار. وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأرجع محللون انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية؛ ما أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

وأكد جيه.بي مورجان لأبحاث السلع اليوم أن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط ​​الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يومياً في النصف الأول من نوفمبر؛ أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يومياً من توقعاتها لهذا الشهر.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية نوهتا بوجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع، كما أظهرت بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع أن الطلب أقل من المتوقع.