التفاصيل الكاملة لصفقة بيع 30% من الشرقية للدخان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية إيسترن كومباني” لصالح شركة جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة لشركات قطاع الأعمال.

وقالت الوزارة، في بيان لها نقله موقع "جريدة المال"، إن الطرح يهدف إلى تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

ونفاذاً لموافقة مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ بتوقيع اتفاقية بيع ٦٦٩٠٠٠٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها (أي ما يعادل نسبة ٣٠%) لصالح شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة.

قيمة الصفقة

(1) أن يكون ثمن شراء الأسهم المباعة هو مبلغ ٢٤,٥٢ جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره ١٦٤۰۳۸۸۰۰۰۰ (ستة عشر مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف جنيه مصري) يسدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة، وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي في يوم العمل السابق على تاريخ إتمام الصفقة.

(٢) كما يلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي ٤,٣٨ جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره ۲۹۳۲۷٤٥٠٠٠ جنيه مصري، (2 مليار وتسعمائة واثنين وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري) (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي.

وبذلك يكون إجمالي قيمة الصفقة مبلغ ١٩٣٣٦٦٢٥۰۰۰ جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليار وثلاثمائة وستة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري) المعادل لمبلغ ستمائة خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية وبما يوازي ۲۸,۹۰ جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقاً لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.

أهم النقاط

١. تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية حوالي ٢ مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزء من تقييم القيمة العادلة للشركة. اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة ٧٠% للشركة القابضة و ٣٠% للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ كانت تعتبر جزءا من تقييم القيمة العادلة للشركة.

فضلاً عن قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ ۱۵۰ مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.

وإنفاذاً لبنود الاتفاقية قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة.

كما تم اليوم تم تنفيذ بيع عدد ٦٦٩٠٠٠٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني والتي تمثل ۳۰% من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات.