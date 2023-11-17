الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد آمال المستثمرين بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1984.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولاراً.

وشهدت الفضة ارتفاعاً 0.4 % لتصل إلى 23.8 دولاراً للأوقية وبنسبة 7.2 %، واستقر البلاتين عند 892.65 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولاراً للأوقية .

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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