شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2730 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إرتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 17 نوفمبر 2023، لمستويات 2720 جنيها لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية مع استمرار ارتفاع الذهب في البورصة العالمية قرب مستويات 2000 دولار .





أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3120 جنيها

عيار 21 يسجل 2730 جنيه

عيار 18 يسجل 2340 جنيها

الجنيه الذهب 21840 جنيها



تذبذب في الطلب تذبذب في الطلب أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، تقلص ارتفاع عقود شراء الذهب ليصل إلى 600 عقد مقارنة مع التقرير، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 2191 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ويشهد وضع الطلب على عقود الشراء والبيع للذهب تذبذبا خلال الفترة القادمة في ظل اختلاف توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى فقدان الذهب الدعم من التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة، وفق تحليل جولد بيليون.

التوقعات تشير إلى إمكانية عودة عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل الدين في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يزيد الطلب على الذهب ليعوض ضعف الطلب على الملاذ الآمن حالياً.