شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تفرض رسوما على الأسمنت الأبيض المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسبة 72.23% الأسمنت البورتلاندي الأبيض المستورد من مصر.

وقررت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أمس الأول الأربعاء فرض الرسوم على الأسمنت الأبيض المستورد من مصر لمدة أربعة أشهر.

رسوم على الأسمنت المصري

وجاء هذا بعد أن أعلنت لجنة التجارة الكورية التابعة لوزارة الصناعة نتائجها الأولية بخصوص مكافحة الإغراق ضد الواردات وأوصت بفرض الرسوم في سبتمبر.

هذا وتهدف رسوم مكافحة الإغراق، إلى منع الأضرار المحتملة التي قد تسببها الواردات للصناعة المحلية، في حين ستقوم اللجنة بتحقيق إضافي.

شكوى ضد شركات مصرية

وكانت شركة يونيون المحلية لإنتاج الأسمنت تقدمت بشكوى في مارس ضد شركتي رويال المنيا للأسمنت بمصر، وشركة الباتروس العالمية لتجارة الأسمنت المحدودة، قالت فيها إن وارداتها الرخيصة أثرت سلبًا على أعمالها وصناعة الأسمنت في كوريا الجنوبية.

وارتفع حجم الواردات الإغراقية إلى 9.240 طنا في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 10% من حجم استهلاك السوق الكورية، مقارنة بحوالي 000,1 طن في العام السابق عليه.

وأوضح المسؤولون أن الرسوم النهائية ستحدد بعد انتهاء لجنة التجارة الكورية من التحقيق.