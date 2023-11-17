شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري اليوم الجمعة.

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، وهبط 1.6 بالمئة خلال الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو.

سعر الدولار مقابل العملات اليوم

كما هبط 1.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 150.53 ين.

يأتي هذا وسط إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو مئة نقطة أساس للفائدة الأمريكية في العام المقبل.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا 1.5 بالمئة هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار، فيما فقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما أمس الخميس.

مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

وهناك مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكن الأسترالي والنيوزيلندي في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

وكانت التحركات في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة محدودة، وتداول الدولار الأسترالي مقابل 0.6466 دولار مرتفعا 1.7 بالمئة خلال الأسبوع، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5960 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

أما اليوان الصيني ارتفع إلى 7.2447 مقابل الدولار، ويترقب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين وجرى تداوله قرب أعلى مستوى في ثلاثة شهور.

استقرار أسعار المستهلكين الأمريكيين

هذا وانخفض النفط إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس الخميس، وأشارت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار.

وهذا يزيد من الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأمريكيين وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع، وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.